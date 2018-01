Séville et Valence prennent une option

Atlético (4-4-2) : Moyá - Juanfran, Savić, Godín, L.Hernandez - Koke (Torres, 82e), Saúl Ñíguez, Gabi, Vitolo (Correa, 46e) - Griezmann (Carrasco, 68e), Costa. Entraîneur : Diego Simeone.

Séville (4-2-3-1) : Rico - Corchia, Mercado, Lenglet, Escudero - N'Zonzi, Banega - Sarabia, Vázquez (Navas, 74e), Correa - Muriel (Ben Yedder, 84e). Entraîneur : Vincenzo Montella.

Valence (4-4-2) : Domenech - Montoya, Gabriel, Garay, Gayà - Pereira (Rodrigo, 58e), Parejo, Kondogbia, Guedes - Vietto (Mina, 71e), Zaza. Entraîneur : Marcelino.

Alavés (4-4-2) : Sivera - Aguirregabiria, Alexis, Maripan, Diéguez - Pérez, Pina, Torres, Wakaso (Alfonso, 68e) - Guidetti (Munir, 62e), Sobrino. Entraîneur : Abelardo.

Moyá, de héros à zéro.Auteur d'une parade fabuleuse sur une énorme frappe de Sergio Escudero (41), Miguel Ángel Moyá, habituel doublure de Jan Oblak , a prouvé qu'il avait les capacités pour remplacer le portier slovène en cas de pépin physique. Mais ça, c'était avant la 80minute et ce centre contré de Jesús Navas que le portier espagnol a détourné dans ses propres filets, alors que le ballon semblait filer en corner.Un vrai coup dur pour lesqui venaient tout juste de battre la muraille Sergio Rico , auteur d'un match XXL, par l'intermédiaire de l'inévitable Diego Costa qui prouve que même après six mois sans compétition, son talent de renard des surfaces n'a pas disparu (1-0, 73). Quelques minutes avant que Moyá ne se mette à faire n'importe quoi. Euphoriques du fait de cette égalisation offerte, les Andalous continuent d'aller de l'avant et, grâce à une jolie pichenette de Joaquín Correa (1-2, 88), vont même aller chercher la victoire en fin de match et ainsi poser un bon pied en demi-finale.C’est ce qu’on appelle se tirer soi-même une balle dans le pied.La mission d’ Alavés était simple : laisser le contrôle total du ballon à Valence pour mieux les contrer. Une tactique payante puisque les hommes de Marcelino n’arrivent pas à se créer la moindre occasion, au contraire des Basques qui trouvent même le poteau de Jaume Domenech sur une frappe d’Hernan Pérez (5). Auteur d’une jolie parade dans la foulée (31), le portier de Valence ne pourra en revanche absolument rien faire sur un missile des vingt-cinq mètres de Ruben Sobrino qui se loge dans sa lucarne (0-1, 66).Pas loin du hold-up, le finaliste malheureux de la dernière édition va alors tout gâcher en quatre minutes. D’abord par son portier, Antonio Sivera, qui se troue complètement sur un centre moisi du droit de Gonçalo Guedes (1-1, 73), puis par Adrian Dieguez qui prend un second jaune dans la foulée. En supériorité numérique, Valence en profite pour doubler la marque sur une jolie frappe du gauche de Rodrigo (2-1, 82) et ainsi prendre une petite option sur la qualification en demi-finales.