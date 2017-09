Séville enfonce Málaga et Michel

38

FC Séville (4-3-3) : Soria - Mercado, Kjær, Lenglet, Escudero - Krohn-Dehli (N'Zonzi 84e), Pizarro, Vázquez (Banega 58e) - Navas, Muriel, Correa (Nolito 69e). Entraîneur : Eduardo Berizzo

Málaga (4-2-3-1) : Jimenez - Rosales, Torres, Baysse, Ricca (Juanmi 25e) - Rolon (Penaranda 75e), Rocio - Mula (Keko 76e), Adrian, Carlos - Rolan. Entraîneur : Míchel

» Si cette phrase prononcée par Sir Alex Ferguson était destinée à Filippo Inzaghi , elle aurait très bien pu convenir à Luis Muriel . Face à Málaga , l'attaquant colombien a été signalé hors jeu à sept reprises. Mais comme Inzaghi, Luis Muriel finit par marquer. Pas en renard des surfaces comme aurait pu le faire l'attaquant italien, mais en traversant tout le terrain en contre pour aller battre Roberto Jimenez et ainsi inscrire le but du break.Avant cedu Colombien, le FC Séville a, comme à son habitude, eu le monopole du ballon et s'est procuré de nombreuses situations de buts. Situations stoppées net par les hors-jeu incessants des attaquants andalous. Jusqu'à ce que Joaquín Correa ne fasse parler sa technique. Quelques minutes après avoir totalement gâché un trois-contre-deux, l'attaquant argentin crochète Roberto Rosales qui lui met une petite balayette. Penalty. Tout juste entré en jeu, Éver Banega ne tremble pas et ouvre le score. Avant que Luis Muriel se décide d'arrêter de donner du travail au juge de touche.En face, Málaga n'a pas montré grand-chose. Si ce n'est rien du tout. Résultat, les hommes de Michel s'enfoncent dans la zone rouge avec un seul petit point en sept journées de championnat. Loin, bien loin de son adversaire du jour qui grimpe, lui, à la seconde place. À Michel de convaincre ses dirigeants de ne pas lui couper la tête.