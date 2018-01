Séville écarte l'Atlético et déboule en demies

2

Séville (4-2-3-1) : Rico - Navas, Mercado, Lenglet, Escudero - N'Zonzi, Banega - Sarabia, Vázquez (Pizarro, 84e), Correa (Nolito, 87e) - Muriel (Ben Yedder, 73e). Entraîneur : Vincenzo Montella.



Atlético (4-4-2) : Moyá - Vrsaljko, Godín, Giménez (Partey, 64e), L.Hernandez - Correa (Carrasco, 60e), Saúl Ñíguez, Gabi (Torres, 56e), Koke - Gameiro, Griezmann. Entraîneur : Diego Simeone.

Un retard à l'allumage rédhibitoire.Connu pour sa faculté à transcender ses joueurs dans le vestiaire, Diego Simeone n'a visiblement pas su trouver les mots ce mardi soir. Par deux fois, lessont revenus des vestiaires la tête en l'air. Deux rapides trous d'air profitent aux Sévillans, qui ouvrent le score après vingt-cinq secondes de jeu sur une reprise du latéral gauche, Sergio Escudero (1-0, 1), avant de remettre cela dès le début de la seconde période lorsque Saúl Ñíguez offre un penalty après une vilaine obstruction sur Joaquín Correa. Une offrande que reçoit avec plaisir Éver Banega, qui ne tremble pas une seule seconde pour convertir son tir au but (2-1, 47). Défait 2-1 sur sa pelouse lors du match aller, l' Atlético ne pouvait alors plus espérer grand-chose.Et pourtant, lesont tout de même réussi à faire trembler les supporters du Sánchez Pizjuán. D'abord par Antoine Griezmann , qui remet très vite les siens dans la rencontre sur une sublime demi-volée des 25 mètres qui va se loger sous la barre de Sergio Rico (1-1, 13). Battu sur cede l'attaquant français, le portier espagnol a ensuite écœuré Grizou et ses potes en détournant notamment la tentative de Kevin Gameiro (21) et ce missile à bout portant d'Ángel Correa (51).Obligé de marquer à deux reprises pour arracher une qualification, l' Atlético se rue alors vers l'avant. Une mission commando dont profitent les Andalous pour tuer très vite le suspense en contre. Trouvé par Franco Vázquez Pablo Sarabia se joue de Diego Godín et ajuste sereinement Miguel Ángel Moyá (3-1, 79). Le match est plié. Sergio Rico peut dégainer deux nouvelles envolées, le FC Séville décroche le premier ticket des demi-finales de la Coupe du Roi. L' Atlético , lui, n'a plus qu'à tout miser sur la Ligue Europa.