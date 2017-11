Séville de nouveau renversant à Villarreal

Villarreal (4-3-1-2) : Barbosa - Gaspar, Álvaro, Ruiz, Costa - Rodrigo, Soriano, Trigueros - Fornals - Bakambu, Bacca

Séville (4-5-1) : Rico - Mercado, Geis, Lenglet, Carole - Sarabia, Pizarro, Vázquez, Banega, Correa - Muriel

Décidément, Séville est en train de devenir une équipe spécialiste desCar après avoir refait trois buts de retard contre Liverpool en milieu de semaine en Ligue des champions, les Andalous ont fait le même genre de coup à Villarreal . Rapidement menés après un nouveaude l'irrésistible Bakambu, bien servi par Fornals, les visiteurs ont encaissé un nouveau pion de Bacca peu après la pause.Le show sévillan pouvait alors commencer. Lenglet a d'abord réduit le score à la suite d'un coup de pied arrêté avant de voir Vá zquez égaliser une minute plus tard. Spectacle terminé ? Non, puisque Banega et ses potes avaient encore de la ressource, l'élégant milieu de terrain transformant un penalty provoqué par le malheureux Ruiz, expulsé sur le coup.Au lieu de le doubler, Villarreal , sixième de Liga, observe donc son concurrent du jour prendre le large, quatre unités devant. Et se demande sûrement encore ce qui a bien pu se passer.