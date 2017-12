Séville avale le Depor

FC Séville (3-4-3) : Soria – Mercado, Lenglet, Escudero – Geis, Pizarro, Banega (Jesús Navas, 85e), Vázquez (Krohn-Dehli, 69e) – Sarabia, Nolito (Correa, 87e), Ben Yedder. Entraîneur : Ernesto Marcucci.

Deportivo La Corogne (4-3-3) : Martinez – Sidnei, Schär, F.Navarro, Guilherme – Valverde, Borges (Andone, 63e), Fede Cartabia (Carles Gil, 77e) – Juanfran, Lucas Pérez, Adrián Lopez. Entraîneur : Cristobal Parralo.

On ne le dira jamais assez : il faut que Didier Deschamps jette un œil aux matchs du FC Séville à Sánchez-Pizjuán.Si Steven Nzonzi n’était pas de la partie pour la réception du Deportivo La Corogne Wissam Ben Yedder et Clément Lenglet étaient quant à eux titulaires pour permettre aux Sévillans de passer quatrièmes et devancer le Real Madrid avant son match à Bilbao. Au cours d’un premier acte maîtrisé, lesvoient leurs efforts récompensés grâce à la technique de Nolito à la suite d'une touche vite jouée, qui offre une balle de but à Ben Yedder. Sans trembler, WBY ouvre son pied gauche et ouvre le score juste avant la mi-temps (1-0, 45).En seconde période, Ben Yedder reste sur sa lancée positive et met une nouvelle fois la pression sur la cage de Rubén Martínez (55). Derrière, Clément Lenglet prouve au sein d’une défense à trois que sa présence est de plus en plus indispensable au onze d’Ernesto Marcucci, qui assure l’intérim d’ Eduardo Berizzo à la suite de son opération. Grâce au coaching de son entraîneur adjoint, Mathias Krohn-Dehli inscrit le but du break dix minutes après son entrée en jeu, d’une puissante frappe à l’entrée de la surface (2-0, 69).Voilà une bonne chose de faite pour Séville. À voir si cela change quelque chose aux yeux de la Dèche.