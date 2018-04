Séville arrache un nul spectaculaire face à Villarreal

16

Montagnes russes en Andalousie.Les joueurs du FC Séville sont passés par toutes les émotions et ont finalement réussi à arracher le nul à domicile cet après-midi face à Villarreal , adversaire direct en Liga. Les visiteurs se lancent grâce à Dani Raba , auteur d'un bon coup de casque au sortir de la première demi-heure sur un service de Samu Castillejo (36). Une ouverture du score qui a longtemps pendu au nez des Andalous, après un arrêt déterminant de Soria devant Chéryshev (18) et une tête de Carlos Bacca juste au-dessus. Pour le public de Sánchez-Pizjuán, rien à se mettre sous la dent, si ce n'est quelques situations litigieuses dans la surface du sous-marin jaune.En seconde, Wissam Ben Yedder se voit inviter à aller à la douche moins de dix minutes après sa sortie du banc, pour une double biscotte improbable et surtout très évitable (62). Du coup, les hommes de Javier Calleja enfoncent le clou, et Bacca fait parler la poudre (68). C'est alors que les locaux trouvent les forces pour s'offrir un sursaut. Costa est coupable d'une main dans la surface et ramène les deux formations à égalité numérique, mais Nolito frappe sur Asenjo (77). L'ancienpréfère attendre un coup franc botté par Banega et une remise de Lenglet pour enfin fusiller le portier adverse (79). Et dans la lancée d'une flamme retrouvée, N'Zonzi allume un pétard somptueux de loin pour offrir l'inespéré aux siens (82).On est resté dans le thème de la semaine avec une petite remontada des familles