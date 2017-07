Séville annonce l'arrivée d'Amavi

AH

Air Jordan.Après deux saisons à Aston Villa Jordan Amavi change d'air et de dimension. Arrivé de Nice en 2015 pour onze millions d'euros, le défenseur français quitte Birmingham avec un bilan mitigé. S'il a beaucoup joué cette saison en Championship, sa première expérience en Premier League a été écourtée par une rupture des ligaments croisés. Dur.À 23 ans, Amavi n'a plus de temps à perdre, lui qui était promis à l'équipe de France . L'ancien Niçois arrive en Andalousie contre environ huit millions d'euros, et y a signé pour cinq saisons.Aston Sevilla.