Seube, vers une fin prématurée ?

0

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il l'avait annoncé. Tout était prévu. Après seize années de professionnalisme, toutes passées sous les couleurs de son club de coeur, le Stade Malherbe de Caen Nicolas Seube avait décidé de foutre définitivement les crampons au placard en fin de saison. Au soir de la 38e journée, face au PSG . Pas dégueulasse comme épilogue. D'autant qu'avant ça, nul doute que pour le dernier match dans son jardin, Michel -d'Ornano, le Paolo Maldini normand aurait reçu l'hommage qu'il méritait. Celui qu'on réserve aux légendes.Enfin, ça c'était avant ce dimanche 30 avril. Et plus exactement la rencontre entre Caen et Marseille . Sorti sur blessure à la 54e minute de jeu, le défenseur laissé entendre en zone mixte qu'il pourrait bien être absent jusqu'à la fin de la saison: «Une fin de carrière prématurée qui serait un véritable crève-coeur pour tous les supporters de Caen . Et même pour tous les amoureux de la Ligue 1.