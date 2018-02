Set et match pour l'OM

Rapidement lancé par Sanson (auteur de l'ouverture du score au bout de cinq minutes), guidé ensuite par Thauvin (un triplé et une passe décisive), puis rassuré par Payet (deux assists), Marseille s'est tranquillement promené contre Metz, volontaire, mais trop peu efficace. Les Phocéens prennent provisoirement la deuxième place.

Un 3-0 généreux à la pause

Thauvin, encore dans le bain

Marseille (4-2-3-1) : Mandanda - Sarr (Bedimo, 60e), Rami, Rolando, Sakai - Anguissa, Gustavo - Thauvin (Lopez, 78e), Sanson (Mitroglou, 68e), Payet - Germain. Entraîneur : Garcia.



Metz (4-2-3-1) : Kawashima - Rivierez, Diagne, Niakhaté, Palmieri - Mandjeck, Cohade (Balliu, 63e) - Mollet, Milićević, Roux (Niane, 81e) - Rivière (Boulaya, 71e). Entraîneur : Hantz.

Il en faut parfois peu pour se relever d'une situation ridicule. Pas convaincu ? Demandez-donc à Morgan Sanson . L'espace de quelques secondes, l'ancien de Montpellier a fait naître quelques moqueries chez ceux qui regardaient ce Marseille Metz à 35 frappes comptant pour la 24journée de Ligue 1. Sauf que personne ne se souviendra de sa chute en début de match. La raison ? Le milieu de terrain s'en est servi pour feinter Eiji Kawashima , ouvrir le score, effacer les débuts de sourires vicieux et lancer l' Olympique de Marseille vers une large victoire pas si facile que ça. Dès la sixième minute. Et voilà les Phocéens de nouveau dauphins du Paris Saint-Germain en attendant le match de Lyon Un but après quelques secondes, donc. Rien de mieux pour commencer une partie. Surtout quand on affronte une lanterne rouge en forme (classée troisième du championnat sur les six dernières rencontres de championnat). Étouffé par l'intense pressing olympien, Metz ne parvient pas à respirer. Cinq minutes après l'ouverture du score, le relégable encaisse donc un nouveau pion, Sanson se transformant en passeur décisif (quel caviar...) pour Thauvin, dont la reprise glisse entre les jambes du malheureux Kawashima, qui encaisse ici une deuxième réalisation en deux tirs. Et le cauchemar n'est pas terminé : alors que les Grenats se rebiffent, s'imposent dans le cœur du jeu, et obligent Mandanda à intervenir de manière brillante, leur portier s'incline à nouveau juste avant la pause. Sur le coup, Germain, lancé en profondeur, se fait piquer son caramel par Thauvin, dont l'accélération est nécessaire afin d'empêcher Diagne de sauver son camp.À noter : Sarr se montre une nouvelle fois particulièrement à l'aise à droite de la défense. En revanche, l'arrière-garde adverse affiche de grandes limites. Ainsi, Germain n'a aucun mal à reprendre un centre de Thauvin devant Rivierez, faisant passer l'écart à quatre unités. Puis à cinq, avec le triplé de Thauvin (impliqué sur 23 buts cette saison, personne ne fait mieux dans l'Hexagone hormis Neymar et Cavani) rendu possible par la qualité de passe de Payet. Ou comment le second acte débute comme le premier. Du coup, Garcia se permet de faire souffler certains de ses éléments, donnant même plus d'une demi-heure de football à Bedimo et une bonne vingtaine de minutes à Mitroglou. Une bonne nouvelle pour Metz , qui redoute que la raclée s'amplifie face aux titulaires habituels et prie pour que les résultats de ses concurrents ne soient pas positifs. Satisfait du score, l'OM se contente de gérer, laissant le soin à Mandanda de repasser sa... Sans succès, puisque Mollet humilie le duo Rami- Rolando pour réduire la marque par deux fois. Sans compter la tête gagnante de Niane. Pas grave : ce soir, le club phocéen, qui assiste même à un dernier but de Mitroglou (merci Payet), pointe à la deuxième place. Qui a parlé de glissade ?