Service Palace pour Manchester City

0

Manchester City 5-0 Crystal Palace

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé.Dans les bas-fonds du classement de Premier League, Crystal Palace avait réussi à sortir du gouffre grâce à des victoires étincelantes contre Chelsea Arsenal et Liverpool . Des succès qui coïncidaient avec le retour en grâce de Mamadou Sakho . Problème, l'ancien capitaine du PSG n'est pas invincible et, blessé, ne peut plus tenir son rôle de pilier défensif des. Résultat, Crystal Palace est perdu et vulnérable.Obligé de gagner pour rester dans la course à la Ligue des Champions, Manchester City profite donc de l'absence de Mamad' pour briser les ailes des. Lesn'auront d'ailleurs besoin que de deux minutes pour réussir leur mission en profitant d'un mauvais dégagement du défenseur de Palace, Martin Kelly . À la retombée du ballon, David Silva envoie une demi-volée qui transperce les filets de Wayne Hennessey . Le début d'une véritable attaque-défense.Comme à l'entraînement, Manchester City déroule son jeu. En face, les hommes de Sam Allardyce sont dépassés mais résistent comme ils peuvent jusqu'à la pause. Durant le deuxième acte, lesajoutent une vitesse supplémentaire. Suffisant pour permettre au captain Kompany de prouver ses talents de buteur. Après un appel parfait en retrait, le Belge envoie une praline en première intention qui se loge dans la lucarne du portier gallois (49). À la passe, Kevin de Bruyne endosse ensuite le costume de buteur en terminant du droit le travail de Gabriel Jesus (59).Menés au score, leslâchent alors totalement le match. Une aubaine pour Manchester City qui, en plus des trois points, assure son goal average en ajoutant deux pions grâce à la passivité de la défense adverse, au talent de Raheem Sterling (82) et à la tête solide de Nicolas Otamendi (90+2).