Service minimum pour Lens et Chambly

Lens (4-3-3) : Vachoux - Dja Djédjé, Duverne, Cvetinović, Gersbach - Bellegarde, Koukou, Diarra - Zoubir (Bayala, 81e), Lopez, Marković (Fortuné, 86e). Entraîneur : Éric Sikora.

Troyes (4-5-1) : Samassa - Traoré, Magalhaes, Bellugou, Cordoval - Pelé (Tinhan, 77e), Walter, Nivet (Khaoui, 71e), Azamoum (Confais, 64e), Grandsir - Niane. Entraîneur : Jean-Louis Garcia.

Chambly 1-0 Granville

Chambly (4-3-3) : Pinoteau - Gasser, Padovani, Jacques, Soubervie - Héloïse, G. Doucouré, Hilaire (Popelard, 54e, puis Lebon, 58e, puis Keyta, 90e) - Henry, Montiel, L. Doucouré. Entraîneur : Bruno Luzi.

Granville (4-2-3-1) : Daoudou - Barbier (Cucu, 86e), Gace, Benhyahya, Connan - Faye, Beaulieu - R. Theault (Bassinga, 87e), T. Theault, Blondel - Douniama. Entraîneur : Johan Gallon.

JD

Jaune logique, bagarre évitable.Si Lens s'est logiquement imposé face à des Troyens passés à côté de leur match de bout en bout, cette petite victoire laissera pourtant un goût amer en bouche. Récompensé de son abnégation par le seul but de la rencontre, Cristian Lopez hérite d'un carton jaune dans la foulée pour avoir retiré son maillot et affiché un message de soutien à son coéquipier Karim Hafez , actuellement blessé.Dans la foulée, Souleymane Diarra et Brice Dja Djédjé en viennent aux mains et doivent être séparés par leurs coéquipiers afin que le jeu reprenne. On parle alors d'un différend quant à la célébration de Lopez. Surréaliste. Question animation, on se serait contenté de l'ambiance mise par les ultras lensois.Pas de miracle.Face à de valeureux Normands, Chambly s'est fait peur, mais aura fait parler le mental en se qualifiant par le plus petit des écarts. Le héros camblysien s'appelle Lassana Doucouré, qui reprend efficacement une tentative de Romain Montiel repoussée par un solide Clément Daoudou. Mais Doucouré était bien placé dans l'axe pour envoyer le ballon au fond des filets et récompenser les tentatives infructueuses de ses partenaires qui ont jalonné la première période.Soirée difficile pour Romain Montiel, puisque l'Auxerrois prêté dans l'Oise a l'opportunité de faire le break à vingt minutes du terme, mais son penalty est mal tiré et repoussé sans mal par Daoudou. Granville ne lâche rien et croit au miracle à onze secondes du terme comme face à Bordeaux , d'autant qu'à l'heure de jeu, les locaux sont sonnés par la sortie sur blessure de John Popelard, entré sur le terrain quatre minutes plus tôt seulement. Mais un cruel manque d'efficacité dans la construction du jeu comme dans le dernier geste en décidera autrement.Chambly, ça fait peut-être deux mètres, ça fait peut-être cent kilos, mais c'est sûrement en quarts de finale pour la première fois de son histoire.