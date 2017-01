Service minimum pour l'Atlético

Sans convaincre, l'Atlético de Madrid s'est contenté de gérer après une ouverture du score rapide de Nicolás Gaitán. Une victoire courte, mais une victoire quand même, qui met la pression sur le FC Séville. De son côté, le Betis n'a pas démérité.

Atlético de Madrid 1-0 Betis Séville

Un but d'entrée, mais pas beaucoup plus

Le Betis tient tête, sans se montrer dangereux

Un parcage plein et des drapeaux verts qui fouettent l’air madrilène sous la banderole «» ( «» ). Les supporters du Betis en déplacement à Vicente -Calderón avaient à cœur de marquer le coup, pour la dernière fois avant le déménagement de l’ Atlético dans une arène plus moderne, le Wanda Metropolitano, à partir de la saison prochaine. Vicente -Calderón, c’est la deuxième maison des: là où les Andalous ont soulevé les deux Coupes du Roi qui ornent leur palmarès, en 1977 et 2005. Mais pas sûr qu'ils se remémoreront ce « jubilé » , qui a vu l' Atlético s'imposer pour la dixième fois de la saison en Liga, et pour la troisième fois sur le score de 1-0.Quatre jours après une défaite à domicile en Coupe contre Las Palmas (2-3), sans conséquence puisque lesavaient fait le boulot à l’aller, l’ Atlético a l’occasion d’engranger les points pour combler le trou avec le FC Séville . Rapidement, Nicolás Gaitán met les Madrilènes dans le sens de la marche. L’Argentin profite d’un centre en retrait de Saúl Ñíguez dévié par le défenseur Ryan Donk , pour la mettre au fond au deuxième poteau. Le début d’une raclée, dans la lignée du 5-1 infligé aux joueurs du Betis au printemps dernier ? Au contraire, les joueurs de l’ Atlético ne se procureront plus d’occasion avant la pause, si ce n’est cette déviation de Godín pour Antoine Griezmann dans la surface, juste après le but.Le Betis fait mieux que tenir tête à son hôte, et Jonas Martin n’est pas loin d’égaliser avant la mi-temps, à la conclusion d’un mouvement collectif à quatre dans la surface, mais Ángel Moyá, la doublure de Jan Oblak , s’interpose. Pas mieux en seconde période où les occasions se font rares. Il y a quand même ce face-à-face entre Yannick Ferreira Carrasco et Antonio Adán : sur un caviar de Griezmann, le Belge se retrouve seul dans la surface, mais tire droit sur le portier. Finalement, s'il fait jeu égal avec son adversaire, le Betis peine à être dangereux et ce dernier coup franc brossé de Joaquín au bout du temps additionnel ne trouvera personne. 1-0 pour l' Atlético , un succès étriqué qui suffit auxpour revenir à deux petites longueurs d'un autre club andalou, le FC Séville , qui reçoit le Real Madrid dimanche soir.