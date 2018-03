Service minimum pour l'Angleterre aux Pays-Bas

Pays-Bas (3-4-3) : Zoet – De Ligt, De Vrij (Van de Beek, 89e), Van Dijk – Hateboer, Wijnaldum, Strootman (Weghorst, 89e), Van Aanholt – Promes (Propper, 66e), Dost (Babel, 66e), Depay. Sélectionneur : Ronald Koeman.



Angleterre (3-4-3) : Pickford – Walker, Stones, Gómez (Maguire, 10e) – Trippier, Oxlade-Chamberlain, Henderson, Rose (Young, 71e) – Sterling (Alli, 68e), Rashford (Vardy, 68e), Lingard (Welbeck, 68e). Sélectionneur : Gareth Southgate.

SO

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

22 ans après, l’ Angleterre retrouve la victoire face aux Pays-Bas Vainqueur des Pays-Bas en phase de poules de l’Euro 1996 (4-1), l’Angleterre ne s’était depuis jamais imposée face aux Bataves en sept matchs amicaux. Un statut de bête noire que Jesse Lingard est venu effacer d’une jolie frappe du droit (0-1, 59). Le jeune Mancunien s’offre ici un premier but avec leset enfonce un peu plus les Pays-Bas , toujours affectés par leur non-qualification à la Coupe du monde.Les Anglais, eux, iront en Russie , et prennent très vite les choses en main dans cette rencontre, mais la tête de Jordan Henderson passe à côté des cages de Jeroen Zoet (32), pour ce qui reste l'une des seules occasions d'une première période bien terne. Décidés à offrir plus de spectacle dans le second acte, les vingt-deux acteurs accélèrent après la pause. Et à ce jeu, ce sont les Anglais qui sont les plus forts et ouvrent le score par Jesse Lingard , bien placé pour récupérer le dégagement foireux de Strootman.Le baroud d'honneur des Pays-Bas en fin de match ne suffira pas, les Anglais et leur portier, Jordan Pickford , enchaînent une cinquième rencontre sans prendre le moindre but. Ronald Koeman , lui, commence son mandat à la tête des Pays-Bas par une défaite.