Service minimal pour Naples, la Lazio freinée

Dans les moments où rien ne vous sourit, c'est souvent le joueur que vous n'attends pas qui vous libère.En l'occurence, comme Mertens, Insigne ou Callejon n'arrivaient pas à libérer le Napoli face à un robuste Genoa , c'est le défenseur Raùl Albiol qui a débloqué la situation à la 72e minute. Un coup de casque sur corner, qui offre trois points extrêmement précieux aux Napolitains.Pas franchement très inspirés, malchanceux aussi (deux poteaux pour Insigne et Mertens), les hommes de Sarri ont longtemps eu peur de ne pas profiter du faux pas de la Juventus , samedi soir sur la pelouse de la SPAL (0-0). Mais la grosse caboche du défenseur espagnol permet à Naples de revenir à deux points du leader turinois et de continuer à y croire.De son côté, la Lazio n'a pas réussi à faire mieux que 1-1 à domicile face à Bologne . C'est une Lazio visiblement fatiguée par sa qualification obtenue jeudi soir à Kiev en Europa League qui a buté sur le mur érigé par les Bolonais.Une équipe de Bologne qui a ouvert le score très tôt par Simone Verdi , avec au passage une petite bourde du gardien Strakosha. La Lazio a égalisé au quart d'heure de jeu par Lucas Leiva . Mais derrière, plus de carburant dans le moteur. Sans Milinkovic-Savic, la Lazio marque le pas et glisse à la cinquième place.La trêve va faire du bien à tout le monde.