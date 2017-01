Sertic signe à l'OM

0

C'était dans les tuyaux depuis quelques jours, c'est désormais officiel : Gregory Sertic est un joueur de l' Olympique de Marseille Formé aux Girondins de Bordeaux , où il est arrivé à seize ans après trois années passées à l'INF Clairefontaine, le milieu de terrain quitte donc la Gironde après douze ans de bons et loyaux services. Si la décision n'était visiblement pas du goût de tout le monde, le joueur ayant reçu des menaces de mort jusqu'à devoir être placé sous protection, Sertic a bel et bien signé, ce lundi soir, un contrat de trois ans et demi avec le club phocéen.Un mercato hivernal décidément très actif du côté de Marseille