Sertic menacé de mort

0

KC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C'est ce qu'on appelle une réaction quelque peu disproportionnée.Annoncé proche d'un départ vers l' Olympique de Marseille Grégory Sertic a reçu vendredi soir un paquet rempli de menaces de mort. Dans le même temps, le Bordelais et sa femme doivent faire face à un déferlement de haine et d'insultes sur le réseaux sociaux. Si bien que Mme Sertic, originaire de Marseille , a été contrainte de fermer son compte Twitter.Selon, les menaces de mort et l'hostilité générale déclarée à Grégory Sertic ont convaincu le club girondin de prendre des mesures pour assurer sa protection. Des membres de la sécurité du club ont ainsi assuré une surveillance discrète du domicile des Sertic en l'absence de Grégory, en déplacement à Nancy samedi soir. Les rondes de surveillance devraient se poursuivre les prochains jours.Stratégie payante, ça va sûrement lui donner envie de rester...