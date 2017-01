Sertic exfiltré à Marseille

0

MR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Certains arguments sont plus forts que d'autres.Les menaces de mort reçues la semaine dernière par Grégory Sertic ne l'ont certainement pas retenu en Gironde. Selon RMC , l' Olympique de Marseille et Bordeaux ont trouvé un accord de 1,5 million d'euros pour le transfert du milieu de terrain défensif de 27 ans, qui devrait être aujourd'hui à la Commanderie où un contrat de quatre ans et demi l'attend.Après Morgan Sanson Patrice Evra et Dimitri Payet , le profil de Sertic s'inscrit dans la même tendance que celle des autres renforts hivernaux : des Français, expérimentés et répondant à un besoin précis. Rudi Garcia cherchait un joueur polyvalent, capable d'occuper une place dans l'entre-jeu ou en défense centrale, rôle pour lequel l'ancien capitaine girondin a souvent été employé.« Cohérence » . Un mot qui semble être doucement réhabilité dans la politique de recrutement marseillaise.