Serie B, un dernier billet pour la gloire

Les demi-finales des play-off de la Serie B débutent ce mercredi entre Cittadella et Frosinone d'un côté, Venise et Palerme de l'autre. Avec, au bout du bout, la possibilité de décrocher le dernier ticket d'or pour la Serie A.



Cittadella, jeunes et jolis

Super Pippo vs Palermo

Le programme des play-off Demi-finales aller

Mercredi 6 juin : Cittadella- Frosinone (18h30) et Venise-Palerme (21h)

Demi-finales retour

Dimanche 10 juin : Palerme-Venise (18h30) et Frosinone-Cittadella (21h)

Par Adrien Candau

Un petit coin de paradis : voilà ce pour quoi vont lutter Cittadella, Frosinone, Palerme et Venise, lors des play-off de la Serie B, dont les demi-finales, disputées en match aller-retour, débutent ce mercredi. L'enjeu ? Une qualification pour une finale, elle aussi en match aller-retour, prévue les 13 et 16 juin, dont le vainqueur pourra accompagner en Serie A Empoli et Parme, respectivement premier et second de Serie B . L'aboutissement du long parcours du combattant qu'est devenue la seconde division italienne. Un championnat qui se dispute en 42 journées, avant de se conclure par des play-off pour lesquels seulement le troisième et quatrième de la saison régulière, à savoir Frosinone et Palerme, sont qualifiés d'office. Pour accéder aux demi-finales des play-off, Venise (cinquième) et Cittadella (sixième) ont en effet d'abord dû se farcir dimanche dernier un tour préliminaire, où les deux clubs ont respectivement disposé de Pérouse et Bari, huitième et septième du classement.Cittadella, qui affrontera Frosinone ce mercredi en ouverture des play-off, a ainsi d'abord dû fracasser les espoirs du Bari de Fabio Grosso . Le club de Vénétie a tenu en échec 2-2 leset s'est qualifié au bénéfice de son meilleur classement lors de la saison régulière. Lesseront l'atout charme du dernier carré des play-off, grâce au jeu offensif prôné par leur entraîneur, Roberto Venturato. Cet ancien conseiller financier veut voir ses poulains oser coûte que coûte devant, comme en attestent les 38 points pris à l'extérieur par ses hommes en Serie B, un record cette saison. Sa recette ? Un 4-3-1-2 porté vers l'attaque et sublimé par quelquescomme Christian Kouamé (11 buts, 6 passes décisives en 2017-2018), passé par lade l'Inter et surnomméen raison de ses courses incessantes sur le pré. Mais le vrai petit prodige de Cittadella est à chercher dans les lignes arrière : Marco Varnier, le stoppeur italien du club, n'a que 19 ans, mais a été élu cette saison meilleur défenseur de Serie B par les entraîneurs du championnat. Le gamin serait déjà suivi de près par l'Inter, la Juventus, la Roma ou Sassuolo.Costaud, mais sans doute pas autant que l'effectif de Frosinone, qui s'affirme comme le favori de ce duel aller-retour. Lesont le luxe de pouvoir s'appuyer sur un groupe de joueurs aux CV conséquents, où l'on retrouve notamment les défenseur Lorenzo Ariaudo et Emanuele Terranova , respectivement passés par Cagliari et Palerme lorsque les deux clubs évoluaient encore en Serie A. Les milieux de terrain axiaux de l'équipe, Raman Chibsah et Raffaele Maiello , ont, eux aussi, pu côtoyer l'élite, le premier ayant évolué à Sassuolo au début de sa carrière, le second s'étant fait les os en première division transalpine du côté de Naples et d'Empoli il y a quelques années.Dans l'autre demi-finale, Venise aura fort à faire face à Palerme, qui, un an après être descendu en Serie B, compte bien ne pas s'éterniser en seconde division. À l'image de Frosinone, les Siciliens partiront à la guerre avec des gros calibres, comme le renard des surfaces macédonien Ilija Nestorovski , le latéral droit Andrea Rispoli et le gardien Alberto Pomini , deux anciens pensionnaires de longue date de Serie A. En face, les Vénitiens auront tout de même quelques arguments à faire valoir, comme en atteste leur tour préliminaire parfaitement négocié face à Pérouse, qu'ils ont séché par trois buts à zéro dimanche dernier. Lesferont front derrière leur coach super star, Filippo Inzaghi qui les avait déjà hissés en Serie B l'année dernière . La formation de Super Pippo, troisième meilleure défense du championnat, s'appuie avant tout sur une grosse assise défensive et une bonne organisation collective.Un bloc hermétique qui peut aussi miser sur la présence rassurante du portier du club, Emil Audero. Cet international U-21 italien, prêté par la Juventus et troisième gardien de la Vieille Dame en 2016-2017, réalise une excellente saison dans les bois du club vénitien. Suffisant pour que le président de Venezia, Joe Tacopina, décide de s'enflammer pour ses poulains, en déclarant dimanche dernier que son club était «» Audacieux, même si le grand manitou desa de bonnes raisons d'y croire : la dernière fois que Venise et Palerme s'étaient affrontés en Serie B fin avril dernier, less'étaient liquéfiés comme une bonne sauce tomate sicilienne, en s'inclinant par trois buts à zéro au stade Pierluigi Penzo.