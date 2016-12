Serie A : une année en chiffres

2016 a été une année particulièrement riche en records dans la Botte et quelques-uns des plus symboliques sont tombés. Les anciens sont à l’honneur ainsi que cette Juve qui continue d’afficher des stats ahurissantes.

Les points engrangés par la Juventus sur l’année civile. Personne n’a fait mieux dans les grands championnats européens. Le bilan est de 22 victoires, 4 défaites et seulement 1 nul à Bologne en février. Le Real est second avec 91 unités et le Barca troisième avec 87 points. À noter que le nombre de rencontres disputées ne change rien, avec 2,63 points par match, la Vieille Dame est largement devant.La Roma figure juste derrière ce trio de tête mais avec une moyenne plus basse (2,21). C’est un record égalé dans sa propre histoire, exactement le même score qu’il y a dix ans avec déjà Spalletti aux commandes. Sauf que cette année, Garcia était encore sur le banc lors des deux premiers matches qui s’étaient conclus sur deux scores de parité.Les points obtenus par le Torino dans cette première partie de saison si les matches ne duraient qu’une mi-temps. Lesseraient ainsi leaders du championnat avec une unité d’avance sur la Roma et le Napoli. Comme quoi, les discours de Mihajlovic à la pause sont peut-être moins violents qu'on ne le pense.Les matches complets disputés consécutivement par Francesco Acerbi. Le défenseur de Sassuolo ne s’est pas arrêté une seule seconde depuis le 4 Octobre 2015 et a même conclu son année 2016 par un penalty transformé à Cagliari. Une belle revanche sur le destin pour celui qui avait dû mettre sa carrière entre parenthèses suite à un cancer des testicules. Et lui, on ne lui retirera pas 7 ours de France.Les victoires consécutives de la Juve en son antre, record de 2013/2014 égalé. Mais la Roma n’est pas en reste avec 13 succès de rang, sauf que celui-ci avait été établi une première fois il y a très longtemps, en 1930, lorsque la tanière de la Louve était le mythique. Ce sont deux séries en cours.Les arrhes versées par SES (Sino Europe Sports), le consortium d’entrepreneurs chinois futur néo-propriétaire du Milan AC : 100 millions d'euros en septembre et l'autre moitié en décembre sur un total de 520. Un véritable achat échelonné.Les matches disputés par Buffon avec le maillot de la Juventus TTC. Seul Del Piero le devance encore, mais il est à 105 longueurs, impossible du coup d’aller le chercher lors des 18 derniers mois de sa carrière. Gigi est le 10joueur à atteindre ce score avec un club italien, après Pinturicchio donc, mais aussi Maldini, Baresi, Costacurta, Rivera, Zanetti, Bergomi, Facchetti et Totti. De Rossi (540) va bientôt compléter ce glorieux club des fidèles.Le temps de jeu du Brésilien Gabigol, soit le fruit de 3 apparitions réparties ainsi : 16 minutes contre Bologne, 1 contre Sassuolo et 4 contre la Lazio. Bilan ? 19 passes, 2 tirs et 1 carton jaune. Le tout pour 29,5 Millions d’euros. Gabiflop.Les entraineurs passés sur le banc de Palerme. Il s’agit de Viviani, Bosi, Tedesco, Iachini, Novellino, Ballardini, De Zerbi et Corini. Pas de Barros Schelotto qui n’a jamais obtenu l’autorisation d’être entraîneur principal. Chaque coach a dirigé en moyenne 5 rencontres de championnat. Un rodéo à la sicilienne.les matches sans victoire de Pescara en Serie A. Toute la phase retour de la saison 2012-13 conclue par une relégation et les 18 journées de cette édition 2016-17. Il y a bien eu un succès mais il a été obtenu sur tapis vert contre Sassuolo lors de la 2journée et le verdict de la justice sportive n’est pas encore définitif. La dernière victime des dauphins a été la Fiorentina. C'est aussi son prochain adversaire.Les buts inscrits par Dries Mertens en deux matches de rang. Un triplé contre Cagliari et un quadruplé contre le Torino. Un exploit qu’aucun joueur n’avait réussi depuis l’Interiste Valentino Angelillo en 1958-59. Dries Mertens, un Napolitain qui trimbale les mêmes initiales que Diego Maradona. Et au même endroit. Allez, fin de la comparaison.L’âge de Pietro Pellegri pour sa première apparition en Serie A avec le Genoa il y a une semaine, égalant ainsi le record d’Amadeo Amadei établi en 1937 avec la Roma. Reste à savoir leur heure de naissance pour les départager. Jean-Marc Morandini enquête.L’âge de Maurizio Pugliesi au moment de sa première présence parmi l’élite le 15 mai dernier. Le troisième gardien de l’Empoli est devenu le plus vieux débutant de l’histoire du championnat italien. Le Tanguy de la Serie A.Les victoires d’affilée de la Juventus face à l’Atalanta. Avec le succès du 3 décembre dernier, lesont ainsi égalé les chiffres du Milan contre le Chievo entre 2006 et 2013. Il s’agit des plus longues séries de victoires face à un même adversaire.les buts inscrits par Higuain en Serie A en 2016. 20 avec le Napoli, 10 avec la Juve, le tout en 35 rencontres quasiment équitablement réparties (baisse de régime donc). C’est 6 de mieux que le duo Belotti/Icardi. Pipita, c'est surtout 36 pions plantés durant le dernier championnat, soit un de mieux que Gunnar Nordahl en 1949-50.Millions hein. Les «» prononcés par les supporters du Napoli en rapport au transfert de l'attaquant argentin chez l'ennemi juventino l'été dernier. En dialecte napolitain, il s'agit d'une offense aux proches décédés de la personne concernée. Un genre de «» made in Lopez.Les minutes passées sans encaisser le moindre but en Serie A par qui ? Gigi Buffon évidemment. Sebastiano Rossi, ancien portier du Milan et détenteur du record depuis 1994 avec 929 minutes, en a profité pour enfin faire quelques réapparitions à la télé.Les buts inscrits par Cyril Théréau dans toute sa carrière en Serie A. Il est ainsi monté sur le podium des buteurs français, et si Trezeguet est intouchable avec 138 pions, Platoche et ses 68 buts sont à portée de tir. Théréau en EDF !La place occupée par la Pro Sesto dans le groupe A de la Serie D. C'est le club de Sesto San Giovanni, commune de la banlieue de Milan où a été tué le 23 décembre dernier Anis Amri, suspect numéro un de l'attentat de Berlin.Enfin, un peu plus de 2000 désormais. En novembre dernier, Philippe Genin franchissait la barre des 2000 rencontres commentées dans sa carrière de journaliste, auxquelles il faut ajouter les concours équestres, sa seconde passion. Un chiffre vertigineux pour la voix de la Serie A en France. SuperPippo !