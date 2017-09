Séri fait taire les rumeurs d'un départ cet hiver

LG

Dis, Seri… Jean-Michaël Seri a digéré son non transfert, et l’a prouvé face au Zulte Waregem (1-5) ou encore en conférence de presse ce vendredi : «Il a ensuite fait les gros yeux et pris une grosse voix, histoire de ne plus entendre parler de mercato deux semaines après sa fermeture. «Voilà qui a le mérite d’être clair.