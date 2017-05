Seri est-il en surrégime ?

En pleine bourre avec Nice, Jean-Michaël Seri fait actuellement partie des meilleurs milieux de Ligue 1. Chose que personne n’attendait au regard de son début de carrière contrasté. Mais l’Ivoirien de 26 ans peut-il maintenir ce niveau de jeu sur la durée ?

Tortue transformée en lièvre

Nice, le chausson parfait

Futur Zidane ivoirien ? Attention...

Par Florian Cadu

L’histoire se déroule un dimanche 30 avril, en soirée. Elle raconte l’aventure d’un petit bonhomme d’1,65 mètre, pas encore mondialement connu, qui marche sur ses adversaires à l’aide de ses 69 kilogrammes et de ses potes. Son nom ? Jean-Michaël Seri . Ses ennemis du jour ? Blaise Matuidi Marco Verratti et Thiago Motta . Rien que ça. 67 ballons touchés plus tard (record niçois contre le Paris Saint-Germain), le voilà grand vainqueur de l’entrejeu. Par ricochet, son équipe s’impose presque facilement face au champion de France en titre sur le score de trois buts à un.Époustouflant ? Oui. Surtout lorsqu'on se dit que le milieu de terrain n’en est pas à sa première performance XXL et fait actuellement partie des meilleurs éléments de Ligue 1 à son poste. Pas pour rien que Barcelone aurait des vues sur le jeune homme de 25 ans, et que le PSG en aurait fait une priorité pour le prochain mercato. Étonnant ? Oui aussi. Car la trajectoire du natif de Grand-Bereby ne le promettait pas forcément à un immense avenir. Réserviste à Porto il y a quatre ans, titulaire à Paços de Ferreira (modeste club de Liga NOS) il y a deux ans, Jean-Michaël ne coûtait encore qu’un seul million d’euros quand il a quitté le Portugal pour la France en 2015. «» , reconnaît Michel Dussuyer , entraîneur de la Côte d’Ivoire entre 2015 et 2017, et qui a été le premier à l’appeler en sélection. Dès lors, les questions apparaissent. Évolue-t-il en ce moment à son véritable niveau ? Peut-il le maintenir lors des semaines, mois et saisons à venir ? Comment expliquer une telle progression ?» , assure son ex-coach. Qui avoue tout de même que «» . Titulaire indiscutable chez les Aiglons depuis qu’il y a débarqué, le joueur de 25 ans a percé plutôt tard dans le monde professionnel, mais ne cesse de convaincre l’Hexagone qu’il n’est pas qu’unedestinée à s’éteindre. «, reprend Michel Dussuyer » OK, mais quel a été le déclic ? En réalité, le talent du milieu a simplement trouvé chaussure à son pied pour pouvoir s’exprimer pleinement. Une pantoufle signée OGC Nice . « Claude Puel , puis Lucien Favre ).Pourtant, un doute persiste. Quand il enfile le maillot de son pays, Seri a en effet bien plus de difficultés à briller. Ce constat s’est notamment confirmé lors de la Coupe d'Afrique des nations, où il n’a été titularisé que lors du premier match des Éléphants avant de s’asseoir sur le banc, Dussuyer n’étant «» . Jean-Michaël peut-il s’épanouir ailleurs que sur la Côte d’Azur ? Oui, à n’en pas douter. Encore faut-il lui laisser le temps de s’installer. «, confirme l’ancien sélectionneur ivoirien.» Attention quand même : être comparé à Zizou a déjà brûlé bien des ailes.