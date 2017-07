Seri a bien rejoint le groupe niçois

AD

En plus d'animer les rumeurs de transferts, Jean-Michaël Seri donne le tourni aux dirigeants de son club.En effet, l'Ivoirien aurait du être avec tous ses collègues au stage d'été organise à Divonne-les-Bains, à la frontière entre la France et la Suisse. Problème, Seri a été retenu en Cote d'Ivoire où il disposait de vacances prolongées après avoir disputé des rencontres avec la sélection en raison d'un soucis administratif. Une aventure de courte durée, puisque le milieu de terrain niçois s'est enfin tiré d'affaire et qu'il a pu rejoindre le reste du groupe. Une sanction, un temps évoquée par certaines sources, n'est plus à l'ordre du jour puisque le joueur n'est pas coupable du retard.Tout est bien qui finit bien.