Sergueï Semak nouveau coach du Zénith

JR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Des nouvelles de l'un des plus beaux coups réalisés par le PSG sur le marché des transferts au 21siècle.Depuis qu'il a raccroché les crampons fin 2013, Sergueï Semak est devenu entraîneur, et dirigeait le club russe d'Ufa la saison passée, avec lequel il a terminé à la sixième place du championnat russe. Une saison réussie pour l'ancien joueur du PSG, qui lui permet de rejoindre le banc du Zénith Saint-Pétersbourg pour deux ans, plus une année optionnelle en remplacement de Roberto Mancini , désormais sélectionneur de l'Italie. Semak a l'avantage de déjà bien connaitre le Zénith, puisqu'il y a joué trois saisons, entre 2010 et 2013, avant d'y intégrer le staff.Et sinon, il est passé où Carlos Bueno ?