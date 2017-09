Sergio Ramos : « Un putain de mauvais départ »

LG

La sonnette d’alarme du Real Madrid ne retentit pas encore, mais Sergio Ramos a la main posée dessus. Au cas où. Les Madrilènes ont perdu au Santiago Bernabeu face au Bétis Séville ce mercredi soir (1-0) , et laissent filer le Barca en tête du championnat (sept points d'avance). Pour ne rien arranger, ils n’ont pas non plus réussi à devancer le Santos de Pelé en terme de matchs consécutifs avec un but marqué., s'échauffe, amer, Sergio Ramos sur les ondes de la COPE, avant de lancer un appel à ses coéquipiers.» . Sergio Vamos.