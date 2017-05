Sergio Ramos ne pense pas au Ballon d’or

TP

Capitaine serein. Sergio Ramos n'a pas du tout comme objectif de remporter le Ballon d’or cette saison et il préférerait évidemment une autre Ligue des champions avec le Real Madrid . Pourtant, le défenseur espagnol pourrait être un outsider dans la course au trophée individuel le plus prestigieux cette année. Il pourrait en tout cas être le défenseur le mieux placé depuis Fabio Cannavaro, Ballon d’or en 2006 , mais il a d'autres priorités beaucoup plus collectives comme il l'a déclaré àce mercredi.À quand le choc Ramos-Nadal ?