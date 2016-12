Sergio Ramos, capitaine miracle

Une nouvelle fois buteur dans le temps additionnel, une énième fois héros madridista d’un rendez-vous décisif, Sergio Ramos continue de gravir des marches dans la riche histoire du Real Madrid. Un statut de sauveur qu’il cultive depuis des années et qui lui confère une aura sans précédent pour un central de la Casa Blanca.

Manolo Jiménez : « Il tentait tout et n’importe quoi »

Ancelotti et Zidane, la fibre sentimentale

Sise distingue par un silence assourdissant autour de l’évasion fiscale d’une partie de ses héros, le canard le plus lu d’Espagne sait manier l’art de la mise en page. Sa Une de lendemain dene fait qu’appuyer cette thèse : avec Sergio Ramos en homme fort, le titre équivoque, «» , ravit tout le peuple madrilène, raide dingue de son capitaine miracle. Car son égalisation de la 91minute au Camp Nou, en plus de ramener un point décisif de l’enceintedans la course vers une Liga que se doit de remporter le Real, ajoute un nouveau chapitre au livre des exploits du natif de Camas, déjà auréolé d’un statut de demi-dieu au Santiago Bernabé u. De la finale de laen passant par celle de la, la mystique entoure le central andalou et lui confère le costume dede la Maison-Blanche, loin devant les héros commerciaux de la BBC. Son secret ? Que ces matchs à couteaux tirés ou ces finales pour l’histoire se terminent avant lui. Une routine que personne à Madrid ne veut voir s’estomper.Pourtant, à en croire son comparse et ami Luka Modrić, mais surtout serviteur du Sévillan à Lisbonne comme à Barcelone, le procédé frôle le simplisme : «» Forcément, expliqué avec une telle désinvolture, ce nouveau but au buzzer du capitaineapparaît comme une évidence, ce que ne contredit pas Manolo Jiménez , ancien formateur de Ramos au Séville Atlético, l’équipe filiale de Nervion, un quartier de Séville, qui le définit comme «» : «» Aujourd’hui, malgré la barre de la trentaine atteinte, il se distingue toujours par ses montées chevaleresques et ses sautes d’humeur défensives.L’étalon, dur à dompter pour les uns, doux comme un agneau pour les autres, se caractérise donc par une folie difficile à canaliser sur le pré. Hasard, ou non, Carlo Ancelotti et Zinédine Zidane , deux des entraîneurs avec qui il entretient des relations presque fusionnelles, lui permettent d’exprimer tout son potentiel offensif et décisif. Même si sous les ordres du, il connaît des exercices prolifiques, ce sont bien l’Italien et son ancien coéquipier qui en tirent le meilleur profit. De Lisbonne à Milan, en passant par la dernière Supercoupe d'Europe face à Séville ou le premier Mondial des clubs remporté face à San Lorenzo, ses coups de casque décisifs écrivent l’histoire récente et peuplent les armoires à trophées de la. «, avoue ainsi l’entraîneur français en conférence de presse post-» Une habitude qui commence ainsi lors de son second exercice, lorsqu’il égalise, déjà au Camp Nou, face aux(3-3). L’histoire ne fait que se répéter.