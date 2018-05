Sérgio Conceição, promesse tenue

Arrivé l'été dernier sur le banc du FC Porto, Sérgio Conceição avait promis dès sa présentation que les Dragões gagneraient un titre cette saison. Mission accomplie avec brio, Porto mettant fin à cinq ans de disette en remportant la Liga Nos au nez et à la moustache du Benfica Lisbonne et du Sporting Portugal.

156

L'homme de la situation

Le commandant Conceição

Par Steven Oliveira

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

» Nous sommes le 8 juin 2017, et Sérgio Conceição balance un discours tout en émotion et optimisme lors de sa présentation comme nouveau coach du FC Porto . Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien technicien du FC Nantes n’est pas du genre à balancer des paroles en l’air puisque onze mois plus tard, lesont bel et bien remporté la Liga Nos et mis fin à cinq longues années de disette.Pendant cette période, Jorge Pinto da Costa, le célèbre président du FC Porto , a écumé pas moins de quatre entraîneurs – Paulo Fonseca Nuno Espírito Santo – avant de tomber sur la perle rare à écouter ses dires au soir du titre : «» Élevé au rang de grand artisan de la victoire par son président, Sérgio Conceição, lui, a préféré jouer les modestes : «Un discours humble qui n’est pas vraiment de l’avis du public de l'Estádio do Dragão, qui a profité de la réception de Feirense et la fête du titre pour dégainer dans le virage des extraits de phrases du technicien portugais qui résument à merveille son caractère – «» , «» , «» ou encore «» – avec une énorme banderole : «» . Pour eux, cela ne fait aucun doute, cette Liga Nos porte le sceau de Sérgio Conceição, qui rejoint José Maria Pedroto, António Oliveira et Augusto Inácio dans le cercle très fermé des vainqueurs du championnat avec le FC Porto en tant que joueur et en tant que coach.Alors oui, Moussa Marega et Vincent Aboubakar ont claqué 37 buts à eux deux (merci le fair-play financier qui a empêché Porto de recruter et l'a donc obligé à faire revenir au bercail ces deux exilés), oui Yacine Brahimi a écœuré tous les défenseurs de Liga Nos, oui la doublette défensive Marcano- Felipe est composée de béton armé, mais tout ceci n’est que le résultat du ballet mis en place et imaginé par Sérgio Conceição. Un chef d’orchestre qui préfère hurler ses directives plutôt que de les distribuer avec une baguette, comme il l’avoue lui-même : «» Un style plus hargneux, plus musclé, sans passe-droit, à l’image d’ Iker Casillas qui a passé un long moment sur le banc , qui fonctionne à merveille sur les joueurs qui pour la plupart réalisent la meilleure saison – ou du moins la plus régulière – de leur carrière.Et ce ne sont pas les chiffres qui vont dire le contraire, puisque le FC Porto possède la meilleure défense du championnat (18 buts encaissés en 33 journées), la meilleure attaque (81 buts inscrits) et est à une victoire d’égaler le record de points obtenus sur une saison (88), record qui appartient actuellement au Benfica Lisbonne en 2015-2016. Et d’ailleurs, Sérgio Conceição ne s’est pas caché en avouant en conférence de presse que ce record l’excitait : «» Que ce perfectionniste de Sérgio se rassure, personne à Porto ne lui en voudra si le total n’est pas atteint le 13 mai prochain lors de la clôture du championnat.