Serge, l'amour dure trois ans

Au cœur d’un été fou pour le PSG, Serge Aurier a enfin reçu l’autorisation légale de traverser la Manche, sésame indispensable pour qu’il signe à Tottenham et va quitter le club parisien après trois saisons. Serge aimait, aime et aimera toujours le PSG. Au départ, c’était un mariage parfait. Mais l’amour ne fait pas de miracles. Et c’est sans doute mieux comme ça.