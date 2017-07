Sept Verts écartés par Óscar García

MR

Óscar García est déjà dans la tradition à Saint-Étienne.Le technicien catalan a indiqué la direction du «» à sept joueurs de son effectif, comme l'avait déjà fait Galtier en 2011 et cette année avec Dabo, Tannane et Roux . Une mise à l'écart du groupe également observée du côté du LOSC cette semaine.Au moment de partir en stage à Chambon-sur-Lignon ce dimanche, le nouveau coach stéphanois a donc laissé à l'Étrat les joueurs sur lesquels il ne compte pas pour la saison à venir. Sont concernés Jérémy Clément , Neal Maupay, Pierre-Yves Polomat, Jorginho, Nolan Roux (qui va finir par mal le prendre), ainsi que Mickaël Nadé et Lamine Ghezali, deux jeunes qui devront patienter avant d'intégrer le groupe pro. Des absences pour laisser la place aux arrivants, puisque sont encore souhaités un défenseur central, un arrière gauche et deux milieux.Pour sauver Jérémy, tapez 1. Pour Neal, tapez 2...