Sept supporters parisiens sanctionnés à cause des fumigènes

LR

On ne plaisante pas avec les fumigènes.La préfecture de police de Paris avait interpellé sept supporters du PSG en possession d'engins pyrotechniques pendant le huitième de finale retour de la ligue des champions contre le Real Madrid (1-2) de ce mardi. Ils ont été sanctionnés par des «, a annoncé ce vendredi l'institution.» . Le préfet de police de Paris, Michel Delpuech, va recevoir les dirigeants parisiens le 15 mars prochain pour demander des explications sur le peu de mesures mises en place, rapportedans son édition du 9 mars.La mort de Johnny avait amorcé cette tendance : on n'a plus le droit d'allumer le feu dans un stade.