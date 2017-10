Sept joueurs nés le premier janvier chez les U17 du Niger

3

L'anniversaire de qualité supérieure.Actuellement en Inde , où se déroule le Mondial U17, les joueurs nigériens sont sept à être nés un 1janvier : cinq en 2000 et deux en 2001. Comme le hasard fait visiblement bien les choses, les cinq premiers ont eu la chance d’être les plus vieux sélectionnables possibles, puisque leur naissance un jour plus tôt les aurait condamnés à boxer dans la tranche d’âge supérieure.Une anecdote qui n’est pas passée inaperçue, à la suite de la mise en place d’IRM par la FIFA pour contrôler l’âge des joueurs. La falsification de passeports pour « vieillir » un maximum ces joueurs serait une solution toute trouvée pour passer outre le contrôle de l’âge par les IRM. Pour le sélectionneur des U17 nigériens, Luis Verdini, cet heureux hasard ne serait en fait dû qu’à des raisons culturelles : «, a-t-il prétexté, dans des propos relayés parLes jeunes Nigériens se montrent heureusement un peu plus précis quand il s’agit de football, puisqu'ils ont réussi à obtenir une victoire sur la Corée du Nord (1-0) lors de la phase de groupes, et s'offrent un huitième de finale face au Ghana