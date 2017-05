Sept ans après, revoilà le Brésil numéro un au classement FIFA

821

Une lettre qui change avec le français, mais cinq places d'écart au classement FIFA.Le classement FIFA a été actualisé ce jeudi et le Brésil en profite pour se réinstaller sur le toit du monde. Il faut remonter sept ans en arrière, juste avant la Coupe du monde 2010, pour retrouver lapremière de ce classement. Grâce à leurs performances en qualifications pour le Mondial 2018 en Russie , les Brésiliens sont premiers du groupe sud-américain avec trois points d'avance sur le second, la Colombie , à quatre matchs de la fin des éliminatoires.Bon du coup, en ce qui concerne les doutes sur le niveau de la Copa América, il faut savoir que parmi les cinq premiers de ce classement il y a quatre nations sud-américaines...À noter la volontéde taquiner les Brésiliens sur son tweet de la FIFA, qui a surligné grossièrement le 1 et le 7... Et si lede l'instance mondiale était allemand ?