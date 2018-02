Sept ans après, Francis Coquelin a marqué un but

67

NB

Fier comme un Coq.Il y a des choses que l'on n'est pas habitués à voir dans la vie : un trèfle à quatre feuilles, le PSG en demi-finale de Ligue des champions ou Francis Coquelin qui marque un but.Habituellement aussi efficace face au but que Javier Mascherano , le milieu défensif arrivé en janvier d' Arsenal n'a eu besoin que de cinq matchs en Liga pour y déflorer son compteur samedi soir à Málaga , permettant à Valence d'égaliser et plus tard de l'emporter 2-1.La dernière, et seule fois que Francis Coquelin avait marqué en championnat, c'était en Ligue 1 sous les couleurs de Lorient en avril 2011 face à Rennes . En 160 matchs toutes compétitions confondues avec Arsenal , il n'avait même jamais inscrit le moindre but.La machine est lancée.