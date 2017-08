Señor Aragonés

#1: Luis Aragonés

« Lutter pour gagner, quitte à magouiller, c’est ce qui lui plaisait »

« J’en ai ras le cul de perdre contre eux sur ce terrain ! »

L’homme est vieux, mais avisé. En conférence de presse, dans son survêtement aux couleurs de l’Atletico de Madrid, Luis Aragonés commence à faire flipper les journalistes présents sur place. La dernière question posée vient de lui faire péter un plomb, comme si le bouton de la machine s’était enfoncé sur replay. «» La violence du verbe emporte avec elle toute la détermination de l’entraîneur de l’Atletico, fervent adepte desà émotion forte. Sûrement parce que durant son passé de joueur, Aragonés s’est façonné par ses échecs pour parvenir à comprendre qu’ils ne menaient à rien. Parti de Getafe pour s’engager avec le Real Madrid en 1958,(L’homme aux chaussures, en VF) ne joue même pas un match chez les, où il écume les clubs jusqu’à l’année 1964. Celle où sorti d’un bon passage de trois ans au Betis Séville, le milieu offensif devient matelassier. «, explique Adelardo Rodriguez pour le site» Et pour cause, les deux hommes partagent ensemble la culture du travail et de l’autodétermination. À gagner, bien entendu.Les pincettes ne sont pas vraiment le genre de Luis Aragonés, plutôt branché tronçonneuse. Et au sein du vestiaire du Vincente-Calderón, sa grande gueule commence à résonner dans toutes les têtes de ses coéquipiers, qu’il conditionne là aussi pour forger une équipe prête à tout pour aller chercher les buts, dont le premier de l’histoire du Vicente-Calderón qu’il inscrit lui-même, les victoires et les trophées. «, se souvient Javier Irureta, coéquipier dede 1967 à 1974.» Avec cette mentalité qu’il déverse sur tous ses coéquipiers, Aragonés prend un rôle de porte-drapeau de cet Atlético vainqueur dans la sueur. Le gaillard soulève cinq trophées : des Ligas en 1966, 1970 et 1973, puis deux coupes d’Espagne en 1965 et 1972. Des titres auxquels auraient pu s’ajouter une C1 le 15 mai 1974. Hélas, le conditionnel est un bien mauvais ami.Unique buteur de la finale contre le Bayern Munich jusqu’à la dernière minute des prolongations, Luis Aragonés est rentré aux vestiaires pour faire comme tous ses coéquipiers ce soir-là. Luis a pleuré, puis séché ses larmes avec son maillot frappé du numéro 8. «, décrit Irureta.» Son but au Heysel à la 108minute provient d’ailleurs d’un coup de pied arrêté à l’entrée de la surface. Mais cela ne suffit pas. Dans la foulée d’une déroute retentissante lors du match d’appui, le meilleur buteur de l’histoire desavec 173 buts prend sa retraite. Son histoire de joueur prend fin, celle d’entraîneur débute.Dix journées suffisent à Aragonés pour reprendre les rênes de l’équipe première de l’Atletico, à 36 ans. La saison connaît un franc succès, puisque son bourreau du Bayern Munich refuse de se présenter à la coupe intercontinentale en Argentine, embourbée dans les prémices de la dictature de Videla. Vaincus 1-0 par Independiente à l'aller, lesremontent le score à Madrid grâce à des buts d’Irureta et de Rubén Ayala. Malgré la conquête du titre continental, le buteurreste toujours intimidé par son ancien partenaire. «, confie Irureta.» Et pour cause, celui qui hausse le ton et donne le tempo de son équipe, c’est Luis et personne d’autre. Pour son troisième passage en tant que coach de l’Atletico de Madrid (en fera cinq au total), l’entraîneur est auteur d’un discours mythique donné à ses joueurs avant d’affronter le Real Madrid pour la finale de 1992, au Santiago-Bernabéu. Aragonés pointe du doigt le tableau où sont écrites toutes ses instructions d’avant-match. «(le tableau noir, ndlr)» De quoi booster un collectif.Aujourd’hui encore, le décès d’Aragonés le 1er février 2014 des suites d’une leucémie qu’il cachait par pudeur n’a pas calmé les ardeurs quant au personnage. D’aucuns considèrent Aragonés comme raciste, notamment suite à ses propos envers José Antonio Reyes, où il parle de Thierry Henry comme d’un «» . «, corrige Irureta.(milieu de terrain d’origine guinéenne, passé par l’Atletico de Madrid de 1959 à 1967, ndlr).» La technique est brutale, mais fonctionne. Pour sa dernière sortie publique en tant que sélectionneur national deux ans plus tard, l’Espagne est championne d’Europe 2008. Pour Aragonés, c’est gagné.