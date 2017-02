Selon l'UEFA, le Barça gagnera la Ligue des champions

0

Plus besoin d'annuler sa soirée entre amoureux prévue de longue date pour pouvoir suivre le duel entre le PSG et le Barça le jour de la Saint-Valentin.L'UEFA vient de tuer tout suspense en annonçant l'identité du futur vainqueur de la Ligue des Champions. Pour l'instance du football européen, aucun doute, les joueurs de Barcelone soulèveront la coupe aux grandes oreilles le 3 juin prochain à Cardiff. Pour établir ce pronostic, l'organisation assure - avec une pointe d'ironie - qu'elle a établi un processus de sélection «» s'appuyant sur des données historiques.Premier constat : à l'exception de l'Inter en 2010, en général, le vainqueur de la compétition termine premier de son groupe. Un bilan qui éliminerait d'office la moitié des équipes toujours en lice dont le PSG, City, le Bayern ou le Real. Sans surprise, une autre variable clé est l'expérience : aucune équipe participant pour la première fois aux phases de groupe n'est parvenue à atteindre la finale. Bye Bye Leicester, donc. Enfin, comme le souligne l'UEFA, mieux vaut ne pas être trop défensif : «» . Une mauvaise nouvelle pour la Juventus, l'Atlético, Dortmund ou le Real.Et si ça ne suffit pas pour convaincre les plus incrédules, l'UEFA rappelle que l'an dernier, elle avait prédit avec succès le titre du Real.