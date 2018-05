Sébastien Migné sera le nouveau sélectionneur du Kenya

745

Un peu plus d’un mois après avoir démissionné du Congo , Sébastien Migné (45 ans) a retrouvé un poste : il va être nommé, ce 3 mai, sélectionneur du Kenya Migné, qui a effectué le déplacement à Nairobi afin d’y rencontrer les dirigeants de la Football Kenya Federation (FKF) présidée par Nick Mwendwa, a trouvé un accord tard dans la nuit de mercredi à jeudi, portant sur un contrat de trois ans.Le Français était également en concurrence avec son compatriote Patrice Neveu , ex-sélectionneur de la Guinée , de la RD Congo , de la Mauritanie et d’ Haïti , et le Néerlandais Ruud Krol, passé notamment sur le banc de l’Égypte et de la Tunisie L’ancien adjoint de Claude Le Roy Oman , en RD Congo , au Congo et au Togo se mettra au travail dans les prochaines semaines. Les Harambee Stars, qui devraient disputer au moins un match amical en fin de saison, tenteront de se qualifier pour la CAN 2019. Battus lors de la première journée en Sierra Leone (1-2, le 10 juin 2017), les Kényans recevront le Ghana le 7 septembre prochain, dans un groupe qui comprend également l’Éthiopie.En Afrique de l’Est, Migné sera assisté de Nicolas Bourriquet-Cor (41 ans), qui fut l’adjoint d’Emmanuel Trégoat au Tchad et de Marc Collat Haïti . Le nouveau coach du Kenya , qui aura également un adjoint local dont l’identité n’a pas été révélée, complétera son staff technique avec un entraîneur des gardiens et un ostéopathe, tous les deux français.