Comme un air de déjà-vu.Les Seattle Sounders n’ont fait qu’une bouchée du Dynamo Houston, jeudi soir en finale retour de conférence ouest (3-0), et se sont offert du même coup une place en finale de Major League Soccer. Une semaine après avoir tranquillement géré face à un Dynamo en infériorité numérique (2-0), les Sounders ont rajouté trois pions prudents de Víctor Rodríguez, Clint Dempsey et Will Bruin, face à un Dynamo encore une fois réduit à dix. Seattle rejoint Toronto en finale de MLS le 9 décembre, pour ce qui constituera lede l’édition précédente, remportée aux tirs au but par Seattle.Et s'il faut retenir un chiffre avant cette finale, c'est bien celui-là : les Sounders n'ont plus encaissé le moindre pion depuis deux mois et une défaite face à Philadelphie (2-0).