Scott Parker tire sa révérence

Le football anglais vient de perdre l'une de ses plus belles ganaches du XXIsiècle : Scott Parker vient d'annoncer sa retraite. Le milieu anglais, international à seize reprises, a enchaîné les clubs londoniens au cours de sa carrière, Charlton, Chelsea Tottenham , Fulham et une excursion chez les bouseux de Newcastle pendant deux ans.La plus belle citation qui résume le joueur qui vient de terminer sa carrière tout en discrétion en Championship à Fulham, c'est peut-être celle de Carlton Cole , à l'issue d'une rencontre où lesétaient remontés de 0-3 à 3-3 : «Reconnu sur le tard, meilleur joueur du championnat anglais en 2011, l'éphémère capitaine desaura brillé sur le terrain par son esthétisme, même si l'armoire à trophées est quasiment vide : un titre de Championship à ses débuts avec Charlton et une Premier League avec Chelsea en 2004-2005, saison où il ne dispute que quatre rencontres.Si, on ne peut malheureusement pas en dire de même de l'élégant Scott.