Scott McTominay à la croisée des chemins

Nouveau venu dans la cour des grands à Manchester United , le milieu de terrain Scott McTominay est au cœur de l'attention, non seulement à cause de ses belles prestations avec les, mais aussi à cause de sa virginité internationale.Né en Angleterre il y a 21 ans d'un père écossais, le longiligne milieu de terrain n'a encore jamais représenté aucune des deux sélections nationales, ni chez les grands, ni même en équipes de jeunes, mais a toujours montré une affection particulière pour la nation de son père.Ce jeudi, McTominay a rencontré Alex McLeish, le sélectionneur écossais, pour discuter de son futur international, et la BBC annonce qu'une rencontre est prévue ce vendredi avec Gareth Southgate , sélectionneur desLa semaine prochaine, les deux sélectionneurs annonceront leur groupe de 23 joueurs pour les matchs amicaux de fin mars. L'un des deux pourrait voir apparaître le nouveau joyau de la couronne. Surprise.