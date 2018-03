Scott McTominay aurait choisi l'Écosse

6

NB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Scott ne sauvera pas la Reine.Invité surprise dans le onze de Manchester United à plusieurs reprises depuis le début de 2018, Scott McTominay impressionne la Premier League et attire l'attention des sélectionneurs nationaux. Anglais de naissance et écossais par son père, le milieu de terrain de 21 ans n'a encore enfilé le maillot d'aucune des deux sélections.Jeudi et vendredi, McTominay a rencontré Alex Mcleish, sélectionneur écossais, et son homologue anglais Gareth Southgate , étape ultime avant de faire officiellement part de sa préférence. Selon Jonathan Northcroft, journaliste du, le milieu mancunien aurait fait le choix de représenter l'Écosse, terre de son père, et de renoncer à une éventuelle sélection parmi les 23 Anglais pour la Coupe du monde, une récompense qui, de toute façon, paraissait un rien prématurée.Un joyau en moins sur la couronne de Sa Majesté.