Schweinsteiger trolle la presse US

AC

En pré retraite aux États-Unis, Schweini continue de s'amuser.Alors qu'il venait de s'engager avec les Chicago Fire en mars dernier, l'ancien du Bayern avait poliment éludé la question d'un journaliste local, qui lui avait demandé en conférence de presse s'il avait signé en MLS pour gagner la Coupe du monde.Une grosse bêtise qui a surement bien fait marrer intérieurement l'international allemand. Qui a rebondi dessus plusieurs mois plus tard, ce mardi en conférence de presse, à la veille d'un match que Chicago disputera face au Real Madrid : «» , a-il lâché, faisant son petit effet auprès de ses interlocuteurs, hilares.Comme quoi, on peut avoir du mal avec l'humour anglais et en sortir une bonne de temps en temps.