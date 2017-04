Schweinsteiger profite de son anonymat aux USA

0

Cette fan de MLS qui se fait prendre en photo avec les joueurs, mais qui demande à B. Schweinsteiger de prendre la photo. @MeekerGuerrier pic.twitter.com/c7qU3VjubQ — Ketum (@ketum1974) 21 avril 2017

AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Si vous mettez de coté les conférences de presse douteuses, où on lui demande s'il se pense capable de remporter la Coupe du monde avec son nouveau club des Chicago Fire, tout baigne pour Bastian Schweinsteiger aux États-Unis.Y compris le rapport avec ses nouveaux fans, qui ne sont pas forcément au courant de son palmarès gargantuesque.Exemple parlant du relatif anonymat dont dispose l'Allemand, c'est à lui que des fans du club ont demandé de les prendre en photo aux cotés d'autres joueurs des Chicago Fire, alors que Schweini et les siens venaient de débarquer à l'aéroport de Toronto.Schweini, lui, se marre et c'est bien l'essentiel.