Schweinsteiger pourra jouer la C3, pas Jérémy Clément

La fin du calvaire pour Schweini ?Mis au placard durant la première partie de saison par José Mourinho Bastian Schweinsteiger n'avait réussi à en sortir que durant quatre petites minutes et un match de League Cup contre West Ham le 30 novembre dernier. Mais, depuis janvier, la vie du milieu de terrain allemand semble avoir pris une nouvelle tournure. S'il n'a toujours pas disputé la moindre minute en championnat, Schweinsteiger était titulaire lors de la réception de Wigan en FA Cup le 29 janvier dernier.Auteur de quatre-vingt-dix minutes de haute facture, ponctuées pas un but, le champion du monde allemand a vu ses efforts récompensés en voyant son nom sur la liste desqualifiés pour disputer la Ligue Europa. Malheureusement pour lui, Schweinsteiger n'aura pas la chance de croiser ses idoles Jérémy Clément et Benjamin Corgnet , tout deux écartés par Christophe Galtier Qu'il se rassure, Fabien Lemoine sera, lui, disponible. Alléluia.