Schwarz nommé entraîneur de Mayence

Der 38-Jährige bisherige Coach der #05U23 folgt auf Martin Schmidt. Schwarz hat einen 3-Jahres-Vertrag bis 2020 bei #Mainz05 unterschrieben. pic.twitter.com/zStJ5nyCrK — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) 31 mai 2017

TP

Alors qu'il était entraîneur des moins de vingt-trois ans jusque là, Sandro Schwarz a été nommé coach de l'équipe première de Mayence. C'est Dirk Kunert qui prend la direction des U23. Schwarz remplace le suisse Martin Schmidt, renvoyé la semaine dernière. Son arrivée a été officialisée ce mercredi lors d'une conférence de presse.L'ancien joueur du FSV Mainz (plus de cent matches entre 1998 et 2002) sera chargé de redresser le club, qui n'a terminé que quinzième de Bundesliga cette saison. Avec cette nomination, Mayence perpétue sa tradition d'entraîneurs jeunes, Schwarz n'a que trente-huit ans. Il succède notamment à Thomas Tuchel et Jürgen Klopp De là à lui imaginer un avenir au Borussia Dortmund...