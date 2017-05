Schürrle et Götze absents, Reus en attente

1k

FC

C'est déjà ça de pris pour Monaco Opposée au Borussia Dortmund ce mardi pour les quarts de finale de la Ligue des champions, la défense de la Principauté n'aura pas à s'inquiéter des mouvements d' André Schürrle et de Mario Götze , indisponibles. Le premier est blessé à la cheville alors que le second est toujours malade. Erik Durm ne devrait pas non plus être de la partie. En revanche, Shinji Kagawa et Julian Weigl seront bien là, malgré leur absence remarquée ce week-end. Reste Marco Reus , pas vu sur un terrain depuis un mois, et dont la présence dans le groupe n'a pas été confirmée par Thomas Tuchel Attention, le Rocher pourrait lui faire bobo.