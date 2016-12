Schneiderlin, l'exil ou l'oubli

Il y a un an et demi, il avait signé à Manchester United pour devenir un top class player et s'imposer comme titulaire chez les Bleus. Il s'est finalement cassé les dents sur les tâtonnements tactiques de Louis van Gaal et les choix d'hommes de José Mourinho. Et à vingt-sept ans, Morgan Schneiderlin doit se trouver une porte de sortie pour relancer une carrière vacillante.

Tony Pulis chaud bouillant pour relancer Schneiderlin ?

« Il s'enterre à Manchester. » Franck Queudrue

Propos de Franck Queudrue recueillis par Nicolas Jucha

» Franck Queudrue a fait neuf saisons en Angleterre, il sait donc pertinemment qu'un club comme Manchester United peut claquer trente-cinq millions d'euros sur un joueur à l'été 2015 et le mettre à la cave sans aucun remord dix-huit mois plus tard. Et pour Morgan Schneiderlin , débauché à Southampton pour devenir un taulier de Louis van Gaal , le constat est amer : avec l'arrivée de José Mourinho , il est sorti des rotations d'équipe et cumule un temps de jeu famélique, à savoir 250 minutes toutes compétitions confondues. Avec aucune titularisation en Premier League, et seulement deux, marquées par des défaites à Istanbul et Rotterdam, en Ligue Europa. De quoi conforter José Mourinho, qui préfère dans l'ordre Paul Pogba Ander Herrera et Marouane Fellaini (rejoindre)» , a récemment expliqué le Portugais devant la presse. Une manière d'indiquer la sortie au Français ainsi qu'à Bastian Schweinsteiger , autre joueur mis de côté par le technicien lusitanien. Selon le, Everton serait intéressé par les services du joueur formé à Strasbourg et révélé à Southampton. Il faut dire que Ronald Koeman l'a côtoyé un an à Saint-Mary Stadium, quand le milieu de terrain était au summum de son art, et qu'il devait, en fin de saison, choisir entre MU et Arsenal. Rien que ça. Mais selon ESPN, la piste la plus chaude est moins glamour : West Bromwich, où l'entraîneur Tony Pulis est prêt à claquer vingt et un millions d'euros pour s'offrir l'international A français. Deux options pas dégueulasses selon Queudrue : «Ou au moins par un ambitieux, type Tottenham, où son ancien mentor Mauricio Pochettino avait tenté en vain de l'emmener dans ses valises à l'été 2014. Mais l'entrejeu desest aujourd'hui richement garni, contrairement à celui des, tandis que lespourraient sacrifier l'international Ross Barkley pour faire la place à Schneiderlin. À vingt-sept ans, ce dernier n'a plus de temps à perdre et devra faire le bon choix au mois de janvier. Déjà hors course en équipe de France en raison de son temps de jeu faiblard, l'Alsacien doit, selon Queudrue, «» . Et dans un championnat où à peu près chaque participant peut investir lourdement sur le marché des transferts, il n'y aura personne pour s'émouvoir de la disparition discrète d'un investissement à «» trente-cinq millions...