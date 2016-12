Schmeichel n'ira nulle part

0

CP

À 30 ans, Kasper Schmeichel est déjà un joueur d'expérience, pourtant, il a fallu attendre le titre de Champion de Leicester pour que le gardien sorte de l'ombre, et laisse derrière lui l'étiquette de «» .Auteur de bonne prestations cette saison, notamment en Champions League, le profil du Danois intéresserait désormais Liverpool . Mais Claudio Ranieri n'est pas près de laisser filer son dernier rempart. En conférence de presse, le coach italien a laissé entendre que le portier était intransférable : «Justement, face aux prestations décevantes de Simon Mignolet et Loris Karius Liverpool tenterait actuellement de convaincre un autre gardien : Diego López . Selon les informations du quotidien catalan,, lesnégocieraient avec le Milan AC pour recruter le portier, actuellement en prêt à l' Espanyol Remplacé par un gardien de 35 ans ? Simon Mignolet a bel et bien touché le fond.