Schalke tranquille face au PAOK, Krasnodar sort le Fener

Fenerbahçe 1-1 FC Krasnodar

Schalke 04 1-1 PAOK Salonique

Vainqueur d'un petit but à l'aller, Krasnodar l'avait emporté en marquant dès la quatrième minute, ce qui avait eu pour effet d'éteindre le club stambouliote, sonné d'entrée (1-0). Les Russes décident donc de répéter l'expérience en frappant à la huitième minute quand Fyodor Smolov, lancé en profondeur dans la surface, ouvre le score du droit. Seulement, cette fois-ci, Fenerbahçe se sort les tripes pour assiéger la surface adverse. Un pilonnage en règle qui permet aux Turcs d'égaliser par Souza , qui place un coup de boule puissant à la suite d'un coup franc des siens. Mais pas de prendre l'avantage, malgré le déluge des frappes cadrées que fait subir le Fener aux Russes. Et voilà le club turc contraint de quitter la compétition par la petite porte. Ce qui fait forcément désordre, compte tenu de son effectif pas dégueulasse, qui s'appuie sur des joueurs de la trempe de Robin van Persie , Martin Škrtel, Simon Kjær, Moussa Sow ou encore Jeremain Lens ...Les mains dans les poches. Large vainqueur du PAOK à l'aller (3-0), Schalke n'a pas à forcer son talent pour ouvrir le score par Alessandro Schöpf qui, esseulé dans la surface, marque facilement du droit. Les Allemands sont sans doute même un peu trop tranquilles. Le PAOK en profite pour revenir au score, avec la complicité de Matija Nastasić, le défenseur desqui propulse le ballon dans son propre but après un centre adverse. Anecdotique. Schalke se contente d'un nul pour se qualifier sans trop se fatiguer pour les huitièmes de la C3. Une compétition où les hommes de Markus Weinzierl , largués en Bundesliga (dixièmes), auront sans doute à cœur de prolonger le plaisir le plus longtemps possible.