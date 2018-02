Schalke revient sur Dortmund

18

Bayer Leverkusen (4-2-3-1) : Leno – Jedvaj (Kiessling 72e), Rétsos, Bender, Wendell – Kohr, Aránguiz – Brandt (Bellarabi 72e), Havertz, Bailey – Volland (Alario, 62e). Entraîneur : Heiko Herrlich.



Schalke 04 (3-4-3) : Fährmann – Kehrer, Naldo, Nastasić – Caligiuri, Meyer (Stambouli, 49e), Goretzka (Bentaleb, 67e), Oczipka – Embolo, Di Santo, Burgstaller (Harit, 49e).Entraîneur : Domenico Tedesco.

Schalke n’a presque pas eu besoin de jouer à Leverkusen.Il ne lui a fallu qu'une demi-occasion pour ouvrir le score : sur une longue ouverture de Caligiuri depuis ses trente mètres, Burgstaller s’ouvre le chemin du but en profitant de la naïveté de Rétsos. Tout seul, le buteur autrichien ne tremble pas devant Leno et place Schalke devant en moins de dix minutes. En face, le Bayer joue à l’envers et en retard, sur chaque mouvement et chaque intervention. Au point que Kohr récolte deux jaunes en six minutes et laisse les siens dans la mouise pour la seconde période. Seul Bailey fait un peu frisonner la BayArena sur une grosse frappe dans la surface, non cadrée (20).Pourtant, les joueurs de Gelsenkirchen ne font pas franchement l’effort de creuser l’écart après la pause. Au point que le Bayer veut y croire. Alario tombe cependant sur Fährmann (65), et Kießling ne parvient pas à apporter le petit plus en pointe. Côté, Harit prend un avertissement pour une simulation alors qu’il avait une situation dangereuse à sa disposition (70), et Embolo manque deux duels consécutifs face à Leno (82et 85). Sur le deuxième, Rétsos tente un tacle impossible par derrière. Après vidéo, l’arbitre confirme le penalty pour Schalke, transformé par Bentaleb.Et voici comment, sans trop le vouloir, lesse replacent sur le podium, au niveau du Borussia Dortmund