Schalke rêve d'Harit

Les Canaris déplumés. Schalke 04 , qui a terminé à une modeste dixième place de Bundesliga cette saison, espère retrouver les sommets. Et selon les informations de, le milieu de terrain français de 19 ans serait l'une des cibles prioritaires du club de Gelsenkirchen. Amine Harit a réalisé un exercice 2016-2017 prometteur en participant activement (30 matchs) à la belle remontée du FC Nantes en seconde partie de saison. Malgré des statistiques qu'il peut encore faire gonfler (un seul but et une passe décisive), l'international U20 est un véritable espoir.Celui qui a prolongé son contrat en janvier dernier jusqu'en 2020 avec le FC Nantes , ne serait pas insensible à cette proposition. Il réfléchit actuellement avec ses conseillers au meilleur choix possible pour la suite de sa carrière.Prolonger pour partir, on connaît la musique.